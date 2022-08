Alba a quota 1939: il sole che sorge a Corno alle Scale

Lizzano in Belvedere

Un’ escursione imperdibile! Ore 3.45, torce frontali, e con il buio arriviamo lassù, a quota 1939 da dove potremmo ammirare uno spettacolo senza uguali: l’alba dal Corno alle Scale. Non ci saranno parole adatte, nè aggettivi per descrivere l’inizio di un nuovo giorno: ci saranno solo i primi raggi del sole che, con tutti i colori possibili, inonderanno l’orizzonte e faranno scomparire la fatica della levataccia e della salita.



Dopo uno spettacolo straordinario come l’alba arriveremo all’ iconico rifugio Duca degli Abruzzi al Lago Scaffaiolo per la colazione, per poi ridiscendere al punto di partenza.