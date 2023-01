"Alberto Burri Reloaded"

In programma a CUBO, dal 7 ottobre 2022, una preziosa mostra curata da Ilaria Bignotti che restituirà al pubblico, dopo un'assenza prolungata, una delle opere più significative tra i “Sacchi" di Alberto Burri: Nero con punti del 1958.

Appartenente al Patrimonio artistico del Gruppo Unipol, questo capolavoro, della famiglia dei cosiddetti “Sacchi”, torna a splendere dopo due anni di analisi, ricerca e restauro condotti da Muriel Vervat in collaborazione con l’Area ricerche per il restauro del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR di Firenze. La complessa e delicata operazione, realizzata con innovative tecniche green di biorestauro, costituisce il cuore del progetto espositivo in Porta Europa e consente di approfondire, attraverso video e interventi di esperti, alcune delle pratiche della conservazione di opere d’arte.

La mostra si avvale della collaborazione di Tornabuoni Arte per il prestito di quattro opere del Maestro umbro che saranno poste in dialogo con Nero con punti ed esposte nella sede di CUBO in Torre Unipol.

Il percorso proseguirà nella sede di CUBO in Torre Unipol dove saranno esposti in un ideale dialogo altre quattro opere del maestro umbro.

ORARI DI APERTURA

?Lunedì 14:00 - 19:00

Martedì 09:30 - 23:30

Mercoledì 09:30 - 20:00

Giovedì 09:30 - 20:00

Venerdì 09:30 - 20:00

Sabato 09:30 - 14:30?

Domenica Chiuso

DOVE

??CUBO in Porta Europa - Spazio Arte, Piazza Vieira de Mello 3, e CUBO in Torre Unipol - via Larga, 8 - Bologna