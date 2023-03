"Alce" di Fabrizio Favale e Compagnia Le Supplici

Martedì 21 marzo lo spettacolo "Alce" in scena al Teatro Duse.

Una danza rara e potente, a tratti ritmata e tribale, a tratti rarefatta e evanescente eseguita da un cast di danzatori d’eccezione. Otto danzatori disegnano un paesaggio innaturale, artefatto, ultraterreno e lo abitano come sue creature.

Una complessità coreografica fatta di intrecci, che talvolta fondono visivamente i corpi, come fosse uno solo, multiforme, indescrivibile, alieno. La danza di Alce è costituita da un’alta complessità tecnica, che modifica e ridisegna le tecniche esistenti con movimenti inventati e realizzati appositamente per questo lavoro, ottenuti immaginando creature non esistenti.