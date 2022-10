Alessandra Amoroso "Tutto Accade Tour"

Dopo aver illuminato lo Stadio G. Meazza di Milano con il suo evento “Tutto Accade a San Siro”, martedì 6 dicembre la cantautrice salentina si prepara a tornare live sul palco dell'Unipol Arena con “Tutto Accade Tour".

Alessandra partecipa all’ottava edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi” che vince.

All’interno dello show canta il suo primo inedito “Immobile”, che raggiunge la posizione #1 della classifica Fimi e viene certificato disco di platino.

Il 10 aprile 2009 esce per Sony Music il suo EP di esordio “Stupida”, che debutta al #1 nella classifica ufficiale di vendita e viene certificato triplo disco di platino.

Il 25 settembre dello stesso anno esce il suo primo album di inediti, “Senza Nuvole”, che entra subito al primo posto in classifica FIMI e rimane stabile al vertice per quattro settimane consecutive. Il disco viene certificato quarto Platino e resta per 50 settimane in Top30.