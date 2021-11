Alessandro Barbero racconta "Dante e la Guerra"

Domenica 21 novembre per il ciclo Lezioni di Storia, Alessandro Barbero racconta Dante Alighieri.

Chi non ha ascoltato i suoi famosi podcast e le sue narrazioni? Con passione e ironia, conoscenza e grande abilità, lo storico Alessandro Barbero ci parla di una delle figure più amate nel mondo letterario e culturale: Dante.

In questa lezione un giovane e impaurito Dante Alighieri si trova in battaglia, quella di Campaldino dell’11 giugno 1289. L’abito rosso da laureato e la corona d’alloro, con cui è sempre raffigurato, sono uno stereotipo immaginario che non rende giustizia allo spirito del tempo, un tempo in cui combattere era un dovere per ogni cittadino e la violenza era parte accettata della vita.

Allontanandoci dalla classica immagine che quasi sempre lo ritrae in un atteggiamento aulico e intellettuale, conosceremo l’arte più umana del poeta del dolce stil novo.

Domenica 21 novembre, in occasione della lettura di Barbero, la biglietteria del teatro sarà aperta dalle ore 10 alle ore 13 per la vendita dell’abbonamento dell’intero ciclo di lezioni e/o per l’acquisto dei singoli appuntamenti.