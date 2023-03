Alessandro Cattelan in "Salutava sempre"

Domenica 16 aprile Alessandro Cattelan in scena al Teatro EuropAuditorium con lo spettacolo "Salutava sempre".

Per il pubblico sarà la possibilità di immergersi in una realtà speciale, in un’occasione davvero unica nella quale sarà invitato a partecipare al funerale di Alessandro Cattelan, ovvero il punto di partenza per raccontare dall’aldilà le follie, le ipocrisie e le piccole manie che contraddistinguono le nostre vite ordinarie nell’aldiquà.

Canzoni, stand up, momenti di show, battute e interazione con il pubblico in questa festa per chiedersi insieme “cosa succede dopo?” e anche “cosa fare prima?”.

Un one man show, prodotto da Live Nation, dove il protagonista regala, con l’inconfondibile tono ironico e dissacrante che lo contraddistingue, il suo sguardo su un mondo di cui ormai non fa più parte e del quale, con la morte, si è guadagnato il privilegio di poter parlare nella più totale sincerità.