Serata country blues in Piazza Verdi: Alessandro Cicognani Band live per la rassegna "Verdi Viva"

Una serata all’insegna del “down home blues”, o country blues, il blues delle origini nato negli anni Venti nel sud degli Stati Uniti, in cui chitarra e voce assumono piena centralità: sarà la Alessandro Cicognani Band a salire mercoledì 8 settembre alle ore 21 sul palco di "Verdi Viva". La piazza cambia musica, la rassegna ideata e organizzata dalla Fondazione Rusconi in collaborazione con il Comune di Bologna-Dipartimento Cultura, nell’ambito di Bologna Estate 2021.



Sul palco assieme ad Alessandro Cicognani (voce, chitarra e armonica), musicista con alle spalle una solida esperienza musicale nel panorama blues italiano e collaboratore di musicisti come Memphis Horns, Andy J. Forest e Bobby Solo, saliranno Luca Pagliani alla chitarra, Andrea Taravelli al basso e Antonio Gentili alla batteria. Nel repertorio brani ispirati ad artisti come Howlin’ Wolf, Jimmy Reed e Junior Wells.



Alle ore 19.00 il Pre-show ospiterà l’incontro “Mente, coscienza e psicologia. Dialoghi tra oriente ed occidente" con Andrea De Giorgio, Professore associato di Psicologia fisiologica e delle emozioni presso l’Università eCampus.



La platea potrà accogliere fino a centocinquanta spettatori nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti, mentre si potrà godere dello spettacolo anche dai tavolini dei locali circostanti.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su https://www.boxerticket.it/verdi-viva/ (prenotazioni disponibili da 72 ore prima dell’inizio dello spettacolo). L’accesso ai posti per gli spettacoli serali è consentito dalle ore 20.15 e fino alle 20.45. Dopo tale orario le prenotazioni non saranno più valide, i posti saranno liberati e messi a disposizione del pubblico. Per i pre-show l’ingresso è libero con registrazione all’ingresso a partire dalle 18:45.



Per accedere sono necessari Green pass e documento d’identità. Per informazioni 051238439, www.bolognaestate.it e www.fondazionerusconi.com.









Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...