Alessandro Siani: "Extra Libertà Live Tour 2024"

Venerdì 1 marzo 2024 Alessandro Siani in scena sul palco del Teatro EuropAuditorium con lo spettacolo "Extra Libertà Live Tour 2024".

Per motivi organizzativi, lo spettacolo Extra Libertà Live Tour 2024 di Alessandro Siani, precedentemente programmato il 22 febbraio 2024, è rinviato a venerdì 1° marzo 2024. I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data. Per l’eventuale richiesta di rimborso, occorre rivolgersi al canale di vendita attraverso cui si è effettuato l’acquisto entro, e non oltre, sabato 20 gennaio 2024.

Dopo lo strepitoso successo teatrale riscontrato dallo show Libertà, conclusosi con uno speciale tv per Prime Video, e dall’ultimo Extra Libertà, che ha conquistato i principali teatri italiani nella scorsa stagione con sold out in ogni replica, l’artista sarà nuovamente in scena con una nuova edizione dello spettacolo, Extra Libertà Live Tour 2024.

Gli argomenti e gli spunti del nuovo spettacolo sono aggiornati nei testi rispettando la precedente trasposizione e cavalcando in primis nei monologhi i temi scottanti dell’attualità e delle imprevedibili insidie che colpiscono e influenzano le nostre vite: pandemie, guerre e l’ineffabile solitudine “dell’era cellulare“ con i suoi conseguenti effetti collaterali. “Amici – scrive Alessandro Siani nelle note di regia – Il nostro compito, ovvero di noi comici, resta semplicemente quello di far ridere, d’intrattenere e far riflettere. L’importante è che mentre tenti di far ridere e soprattutto d’intrattenere, il pubblico non rifletta pensando “ma che cosa ci faccio qui!!!”.