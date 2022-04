Un grande omaggio a Franco Battiato: Alice canta le sue canzoni più belle

Mercoledì 13 aprile Alice canta Battiato sul palco del Teatro Duse. Concerti speciali, eventi unici pensati solo per alcuni teatri, andranno a celebrare questo tour cominciato l’anno scorso e che hanno consacrato Alice come l’unica grande interprete della musica e delle parole di Battiato. Alice riesce ad omaggiare l’artista siciliano con autenticità ed eleganza, sia perché sua amica e collaboratrice dagli esordi, ma soprattutto per quell’affinità artistica e spirituale che da sempre li lega.

Alice si esibirà sempre accompagnata dal M° Carlo Guaitoli che dirigerà per l’occasione l’Orchestra dei Solisti Filarmonici Italiani diretta dal Maestro Carlo Guaitoli.

Alice, nome d’arte di Carla Bissi, è una delle cantautrici italiane più note ed amate dal grande pubblico. La canzone “Per Elisa”, scritta insieme a Franco Battiato e al violinista compositore Giusto Pio, con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1981 si impose nelle hit parade nazionale e internazionale. Il sodalizio artistico con Battiato ha caratterizzato una parte importante del percorso musicale e professionale.