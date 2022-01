"Alice nel Paese delle Meraviglie": il musical che porta dritti alla tana del coniglio bianco...

Domenica 16 gennaio il musical "Alice nel Paese delle Meravigie" in scena al Teatro Celebrazioni.

Lo spettacolo in programma lo scorso 15/03/2020 al Teatro Celebrazioni di Bologna alle 15.30 ed alle 18.30, rinviato in prima battuta al 17/01/2021 in ottemperanza al decreto ministeriale del 4 marzo 2020 in materia di "gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", è stato ulteriormente posticipato a domenica 16 gennaio 2022 alle ore 15.30 e alle ore 18.30. I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per la nuova data.

È possibile richiedere il rimborso presso il punto vendita che ha emesso i biglietti entro e non oltre il 30/09/2021

Se sarete curiosi come Alice e la seguirete fin dentro la tana del coniglio bianco, assisterete a un vero e proprio trionfo di fantasia. In un Paese delle Meraviglie in cui i bruchi borbottano e i gatti parlano, anche un Cappellaio Matto non vi sembrerà poi tanto folle. Se anche riusciste a non perdere la testa in un mondo completamente al contrario, state in guardia: con la Regina di Cuori nei paraggi, nessuna testa è al sicuro! Un grande classico della letteratura in un nuovo, sorprendente musical prodotto dalla Compagnia delle Formiche. Un cast di eccezionali performer farà rivivere a grandi e bambini le emozioni e le continue sorprese che solo il Paese delle Meraviglie sa regalare! Le straordinarie musiche, i meravigliosi costumi e le spettacolari scenografie faranno da cornice ad uno spettacolo indimenticabile.

Una produzione Compagnia delle Formiche con testo Andrea Cecchi e Alessio Fusi. Musiche Lapo Ignesti e Elisa Bisceglia. Liriche Alessio Fusi. Scene Gabriele Moreschi. Coreografie Caterina Pini. Costumi Elisabetta Lombardi, Lucia Pini e Marta Regolini. Con la regia di Andrea Cecchi.