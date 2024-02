Domenica 3 marzo 2024 "Alice nel pianoforte delle meraviglie" al Teatro Antoniano.

Alice assiste annoiata ad una lezione di musica, quando all’improvviso spunta un bianconiglio che si infila nella coda del pianoforte. Come per magia il pianoforte inizia a suonare la Marcia alla turca di Mozart…Alice segue il bianconiglio e si ritrova in un mondo fantastico dove incontra lepri valzerine, cappellai al chiaro di luna e un’iraconda Regina che mette in fila tutte le note… Le note sono quelle dei pezzi pianistici più celebri, in una ideale rappresentazione della storia di questo meraviglioso strumento.

consigliato dai 3 anni

durata 60′ circa