"ALL INclusive". La montagna è per tutti, nessuno escluso

Sabato 10 giugno sarà inaugurato “ALL STAR”, il secondo sentiero off road del comprensorio mountain bike dell’Appennino bolognese accessibile a hand bike, tandem e mountain bike, quindi anche a persone con disabilità.

Il percorso parte dall’Alpe di Monghidoro e si sviluppa lungo un anello di 20 km immerso nel verde, costeggiando il magnifico Lago di Castel dell'Alpi e attraversando boschetti e ampi prati, bellissimi in primavera durante le fioriture. Il percorso non presenta difficoltà ed è stato tracciato dai ragazzi di BOM.BA con la collaborazione del ciclista non vedente, Davide Valacchi e di Matteo Brusa della Fondazione per lo Sport Silvia Parente.

Il progetto ‘ ALL INclusive ’ ha il patrocinio dei comuni di “Bologna Montana” (Loiano, Monghidoro, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Monterenzio, Pianoro e Castiglione dei Pepoli), dell’Unione Savena-Idice e Unione dell’Appennino Bolognese, della Città Metropolitana di Bologna e della Regione Emilia Romagna.

L’iscrizione all’evento è gratuita e avviene tramite un web form che si trova sul sito bolognamontanabikearea.it. Il giorno dell’evento sarà possibile fare una donazione per la ricostruzione dei sentieri della Pineta di Loiano, notevolmente devastati dalla recente alluvione.

Programma dell’evento:

ore 8:30 - ritrovo c/o il Rifugio Fantorno (Alpe di Monghidoro)

ore 9:00 - partenza escursioni (mtb/tandem/handbike)

ore 12:00 - taglio del traguardo con cerimonia e rinfresco

ore 13:30 - pausa pranzo

ore 14:00 - partenza gara 1 WES

ore 16:00 - premiazioni gara 1 WES

ore 18:00 - aperitivo e dj set

Le escursioni saranno condotte dalle guide di BOM.BA e dalla Fondazione per lo sport Silvia Parente.