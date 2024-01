B 612 A.P.S. presenta



ALLA RICERCA DI G. - Tributo a Giorgio Gaber



Monologhi e canzoni di Giorgio Gaber e Sandro Luporini



Voce e regia: Luca Romanelli

Chitarra: Domenico Troncato

Tastiere: Federico Urru

Percussioni: Paolo Bernagozzi

Luci: Noemy Villatoro



MERCOLEDI' 24 GENNAIO 24 ORE 20,30

TEATRO MAZZACORATI 1763

Via Toscana 19, Bologna

INGRESSO GRATUITO (donazione facoltativa).



Prenotazioni su:

https://prenotazioni.succedesoloabologna.it/home/events



Una serata "a tutto Gaber", un viaggio tra testi e brani del "teatro canzone" di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, alla riscoperta dello sguardo disincantato e ironico del cantautore milanese, mai come adesso così contemporaneo e mai come ora - purtroppo - così ignoto alle nuove generazioni.



"Giorgio Gaber? Sì, interessante, anche se non lo conosco molto". Da qui la scelta di riproporne il repertorio con uno sguardo attuale, portando le storie del "Signor G." al pubblico degli anni 2000. Provare per credere, non ne uscirete indenni.