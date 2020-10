Alla ricerca di G: tributo a Giorgio Gaber

Monologhi e canzoni di Giorgio Gaber e Sandro Luporini

A cura di Associazione Culturale B 612



Voce e regia: Luca Romanelli

Tastiere: Irene Calamosca

Chitarre: Gianluca Ronco, Domenico Troncato

Percussioni: Paolo Bernagozzi

Luci/Audio: Noemy Villatoro



La più giovane band gaberiana in circolazione vi invita a una serata "a tutto Gaber", un viaggio tra testi e brani del "teatro canzone" di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, alla riscoperta dello sguardo disincantato e ironico del cantautore milanese, mai come adesso così contemporaneo e mai come ora - purtroppo - così ignoto alle nuove generazioni.

"Giorgio Gaber? Sì, interessante, anche se non lo conosco molto". Da qui la scelta di riproporne il repertorio con uno sguardo attuale, portando le storie del "Signor G." al pubblico degli anni 2000. Provare per credere, non ne uscirete indenni.



Posti limitati.

Info e prenotazioni: 3295413873 - 0510260072