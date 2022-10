Alla scoperta del viaggio di Magellano con un libro

L'Isola del Tesoro non poteva non celebrare i 500 anni della prima circumnavigazione del globo. Tutti conoscono Ferdinando Magellano, non tutti conoscono Antonio Pigafetta. L'italiano era a bordo di una delle sue navi e fu uno dei 18 superstiti dei 237 membri dell'equipaggio che partirono.



La storia è tratta dal libro illustrato "Antonio Pigafetta sulle navi di Magellano" dello stesso Pierluigi Larotonda.