"Alla Terra": iniziative per celebrare il nostro pianeta

Sabato 23 aprile 2022 dalle ore 10.00 alle 18.00

Giardino Giacomo Bulgarelli, via della Certosa



In occasione della Giornata Mondiale della Terra indetta dall’ONU, Nuova Acropoli Bologna propone “Alla Terra”, una serie di iniziative per celebrare il nostro pianeta, a cui è invitata tutta la cittadinanza.



Ogni antica civiltà ha sempre guardato alla Terra come Madre, in quanto ci accoglie e ci dona tutto il necessario per la nostra esistenza. Nell’ultimo secolo questa considerazione si è persa e la Terra è stata scambiata per un grande giacimento di risorse.

Eppure il nostro pianeta è uno ed unico, permeato dalla Vita in ogni dove.



Per questo, oltre a risvegliare una coscienza ecologica attiva, “Alla Terra” si propone di far rinascere in ognuno di noi sentimenti come il senso di appartenenza, il rispetto e la gratitudine.

Sabato 23 aprile, nella cornice del Giardino Giacomo Bulgarelli, i volontari di Nuova Acropoli Bologna uniranno Filosofia, Cultura e Volontariato per offrire al nostro pianeta e alla Natura la parte migliore dell’uomo, con pensieri, parole e azioni.

Una dedica corale a cui tutti, di ogni età, siamo invitati ad unirci.



Il programma prevede l’apertura dell’evento alle ore 10.00 con l’esposizione della Mostra sulla Biodiversità. A seguire:

• Alle 10.30: “Celebriamo Madre Terra: pensieri, sentimenti e azioni” con la partecipazione delle Autorità locali.

• Alle 11.00: Visita guidata alla Mostra

• Alle 11.30 e alle 16.00: “Sotto la Quercia”, una favola ecologica per bambini.

• Alle 12.00 e alle 18.00: “Ringraziamo la Terra” attraverso due danze popolari, il Ballo della treccia e la Danza dell'amicizia.

• Alle 12.30 e alle 17.00: “La Voce degli alberi”, passeggiata alla scoperta di significati e simboli del giardino.



Una giornata nel verde cittadino per riappropriarci del grande linguaggio della Natura che l’Uomo, se attento ed empatico, è in grado di parlare. Alla Terra!





Per informazioni: bologna@nuovaacropoli.it



Per saperne di più: bologna.nuovaacropoli.it