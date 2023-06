Alluvione, una giornata di festa per la raccolta fondi: ecco il (FE)STIVALe

La solidarietà dei volontari che nei giorni scorsi hanno spalato il fango in giro per l’Emilia-Romagna ha fatto notizia in tutto il mondo, ma gli aiuti non si sono ancora fermati. Diverse le raccolte fondi che si sono attivate per la ricostruzione successiva, da quelle istituzionali alle più informali: tra queste c’è quella di PLAT, la piattaforma di autogestione che in meno di un mese ha mosso migliaia di giovani e giovanissimi volontari che, armati di secchi, pale e stivali, si sono messi a disposizione delle persone più colpite dall’alluvione con partenze quotidiane da Bologna in direzione Romagna. E proprio da Bologna arriva un nuovo messaggio di solidarietà: si tratta del “(FE)STIVALe”, un festival per domenica 11 giugno che prende il nome da uno dei simboli di questa gara di solidarietà, appunto lo stivale di gomma. Una giornata, al parco di Villa Angeletti, con musica, esposizioni, laboratori e dibattiti sul clima. Il tutto, ovviamente, nel segno della solidarietà: il ricavato sarà infatti devoluto alle popolazioni alluvionate. “Forse la fase più emergenziale sta fortunatamente finendo, ma il lavoro da fare è ancora tantissimo e soprattutto si apre ora un terreno tutto nuovo, quello per la ricostruzione. Affinché non si riproducano più tragedie come quella appena accaduta, è necessario che non si ricostruisca ‘tutto come prima’, ma che la ricostruzione diventi un terreno di contesa sociale per immaginare il territorio in modo nuovo, fatto in modo ecologico e per una vita bella” scrivono gli organizzatori nella pagina Facebook che annuncia l’evento.

Di seguito il programma completo.

Tutto il giorno: banchetti, esposizioni e laboratori

Dalle ore 11.00: Conferenza scientifica sull’alluvione

Dalle ore 15: Musica live

Line up:

Dj Gruff

Dolcenera

Godblesscomputers

Luca Bassanese

B-Boat

Moder

Demonaco

Giargo in Arte

Inflow (Qael & add+)

Banda Popolare dell’Emilia Rossa

Synth-O-Matic

Calabrolesi Rock Band