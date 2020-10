"Alma Fest 2020": eventi live e in streaming per dare il benvenuto agli studenti

Eventi, dibattiti, esibizioni sportive e musicali, spettacoli e tanti ospiti per raccontare l’Ateneo Multicampus e le sue potenzialità ai nuovi iscritti e a tutti gli studenti e le studentesse. Tante attività e iniziative a Bologna e nelle sedi di Campus, fruibili in presenza e in diretta streaming con 10 canali dedicati. Appuntamento il 12 ottobre 2020 con la maratona live e in diretta streaming organizzata da CUSB insieme all’Alma Mater Studorium.

Il programma:

16:15 - 16:20

Auditorium Enzo Biagi - Salaborsa

IL CAMPUS DI FORLÌ IN DUE MINUTI

Il Campus di Forlì in due minuti, a cura di MMP WebTv

16:20 - 16:25

Auditorium Enzo Biagi - Salaborsa

IL CAMPUS DI IMOLA IN DUE MINUTI

Il Campus di Imola in due minuti, a cura di MMP WebTv

16:25 - 16:50

Auditorium Enzo Biagi - Salaborsa (Live)

TALK - "I GIOVANI E LA CULTURA: NUOVI LINGUAGGI E NUOVE PIATTAFORME"

Musica, Spettacolo, Libri: una chiacchierata tra alcuni personaggi particolarmente legati a Bologna e all'Università.

16:50 - 16:55

Auditorium Enzo Biagi - Salaborsa

16:55 - 17:00

Scuderie/ER.GO (Live)

"TE LO PORTO IO"

Collegamento con le Scuderie, per la presentazione di una importante iniziativa di solidarietà all'interno delle residenze universitarie.

17:00 - 17:05

Auditorium Enzo Biagi - Salaborsa

IL CAMPUS DI RAVENNA IN DUE MINUTI

Il Campus di Ravenna in due minuti, a cura di MMP WebTv

17:00 - 17:05

Campus Ravenna (Live)

OVERVIEW CAMPUS RAVENNA

"Sport e Università": intervista a giovani sportivi universitari a cura dell’associazione studentesca Universirà.

17:10 - 17:15

Aula Magna di Santa Lucia (Live)

OVERVIEW CERIMONIA IN SANTA LUCIA

Collegamento con l'evento dedicato allo sport e alla leadership con il Magnifico Rettore Ubertini, la Prorettrice Elefante ed Ettore Messina.

17:15 - 17:35

Auditorium Enzo Biagi - Salaborsa (Live)

TALK - "UN FUTURO SOSTENIBILE"

La sostenibilità come stile di vita e come guida per le generazioni future. Quali sono i temi che caratterizzeranno i prossimi anni?

17:35 - 17:40

Auditorium Enzo Biagi - Salaborsa

"HO SCELTO L'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA PERCHÉ"

Video che include alcuni contributi inviati dai ragazzi tramite la call sui social ‘Ho scelto l’Università di Bologna perché…'

17:40 - 18:00

Aula Magna di Santa Lucia (Live)

CERIMONIA CONFERIMENTO SIGILLO D'ATENEO A ETTORE MESSINA

L’allenatore e formatore dialoga di sport e leadership con il Magnifico Rettore Francesco Ubertini. Al termine si svolgerà la cerimonia di conferimento del Sigillo d'Ateneo.

18:00 - 18:10

Campus di Cesena (Live)

PREMIAZIONE GREENATHON

Termina la giornata di lavori degli studenti sul tema food&sostenibilità e viene premiato il progetto vincitore in Collegamento dal Campus di Cesena.

18:10 - 18:15

Auditorium Enzo Biagi - Salaborsa

VIDEO RACCONTO DEL CAMPUS DI RIMINI

Presentazione del Campus di Rimini in collaborazione con la WebTv Forlì.

18:15 - 18:20

Campus di Rimini (Live)

OVERVIEW DEL CAMPUS DI RIMINI

"Società, ambiente e sostenibilità. Ipotesi per il futuro": la prof.ssa Montini dialoga con alcuni studenti corso di laurea magistrale in Resource Economics and Sustainable Development.

18:20 - 18:25

Campus di Cesena (Live)

OVERVIEW CAMPUS DI CESENA

Open Mic con interviste e musica.

18:30 - 19:00

Record (Live)

ESIBIZIONE MUSICALE "ALMA IN 100"

In collaborazione con Rock'in 1000 il concerto live della Band dell'Alma Mater.