Alma Mater: un viaggio fra i segreti e le curiosità dell'Università di Bologna

Un magnifico viaggio a ritroso, nei nove secoli di storia dell'Università di Bologna. Partendo dal 1088, ipotetica data di fondazione, ripercorreremo la storia, di quella che è considerata da molti esperti la più antica università del mondo, "Alma mater studiorum", ovvero la madre di tutte le università.



Oggi l’università di Bologna è una eccellenza a livello mondiale con circa 90.000 studenti di cui 7.000 studenti internazionali. Un istituto innovativo che comprende 32 dipartimenti e 243 corsi di studio. Un’università che regge molto bene il peso della sua storia e che è ancora capace di rinnovarsi e innovare.



Partendo dall'attuale sede di via Zamboni 33, dove potremo visitare l'aula Carducci, passeremo per il ghetto ebraico, vedremo il cortile e lo scalone dall'Archiginnasio e per concludere alla Basilica di San Francesco dove le tombe dei glossatori faranno da degna cornice al racconto delle origini. Un pellegrinaggio nel tempo attraverso luoghi, personaggi, eventi e curiosità, il tutto cum laude!



Punti toccati:



- l'aula Carducci



- Via Zamboni, piazza Scaravilli e piazza Verdi per raccontare le vicende di personaggi e curiosità degli ultimi due secoli.



- Ghetto ebraico con il racconto degli eventi legati alle leggi razziali.



- L'Archiginnasio (cortile interno e scaloni) per narrare il periodo pontificio e le vicende napoleoniche.



- Piazza San Domenico con le tombe di Rolandino de' Passeggeri ed Egidio Foscherari, per raccontare le origini dell'Università



