"Alosi" live al Covo

Sabato 14 gennaio "Alosi" in concerto sul palco del Covo Club.

Alosi torna al Covo per presentare il suo nuovo album “Cult” in uscita il 13 gennaio per La Tempesta Dischi e contenente il super singolo Blues Animale (feat. Adriano Viterbini) e altri sette nuovi brani.

Pietro Alessandro Alosi già fondatore de “Il Pan del Diavolo” con all’attivo centinaia di concerti. Voce e penna conosciuta principalmente per il sound unico del suo genere e distintivo che fa di Alosi un’artista dall’impronta personale che spazia dal Folk Rock alla musica d’autore. Nel 2019 pubblica il suo primo album solista 1985 per La Tempesta dischi ottimamente accolto dalla critica di settore. Alosi è anche coautore di alcuni importanti nomi del panorama italiano come tre Allegri ragazzi Morti e Motta.

Opening act Johnny DalBasso + Fuori Dai Denti

Aftershow: NICTALGIA