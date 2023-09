Alpe 4 Free (perché la montagna è di tutti): Alpe di Monghidoro , 10 settembre 2023

10 piste Gravity, 2 anelli Cross Country, di cui uno accessibile, bike test, musica, buon cibo e birre artigianali. Sono questi gli ingredienti principali dell’Alpe 4 Free, l’evento che ricorre ogni anno presso l’Alpe di Monghidoro per celebrarne la sua vocazione alle attività outdoor e in particolare alla mountain bike. Il Rifugio Fantorno sarà il centro dell’ evento, che si svolgerà domenica 10 settembre e che vedrà la collaborazione di Ferretti Bike Shop (FBS), il negozio di riferimento per la MTB a Bologna. Il tutto nello splendido contesto dell’Appennino Bolognese, a soli 45 minuti dalla città.

L’evento è dedicato agli appassionati della mountain bike, in tutte le sue discipline e sfumature, ma anche a chi vorrà provare per la prima volta questo sport. Sarà possibile infatti testare gratuitamente le e-bike di FBS su strade e sentieri nei dintorni di Monghidoro o noleggiarne una per partecipare alle escursioni sui sentieri della Bologna Montana Bike Area (più conosciuta come BOM.BA). Le guide di BOM.BA vi condurranno infatti su un circuito accessibile a tutti - compresi principianti, tandem e hand bike - realizzato in collaborazione con la Fondazione per lo Sport Silvia Parente e che partendo dal Rifugio Fantorno attraversa boschetti e ampi prati fino ad arrivare a costeggiare il magnifico Lago di Castel dell'Alpi nel vicino Comune di San Benedetto Val di Sambro.

Al termine delle attività sportive ed escursionistiche vi attende il Rifugio Fantorno con un menù speciale per la giornata e la festa continuerà fino a sera con l’aperitivo al cospetto di uno dei tramonti più spettacolari dell’Appennino Bolognese.

Per il programma, le iscrizioni e tutte le informazioni utili consultare il sito www.bolognamontanabikearea.it, i profili Facebook e Instagram o scrivere a info@bolognamontanabikearea.it.

Barbara Panzacchi, consigliera delegata al Turismo della Città Metropolitana e Sindaca di Monghidoro: “La Bologna Montana Bike Area sta diventando uno dei più grandi comprensori di mountain bike d’Italia, raddoppiando in alcune fasi i numeri di presenze rispetto agli anni precedenti; ciò è senz'altro legato al grande sviluppo del cicloturismo e alla forte attrattività dell'Appennino che sta diventando sempre più un luogo di innovazione sociale, sportiva e turistica. Il cicloturismo rappresenta senza dubbio uno dei cardini di valorizzazione del nostro territorio metropolitano ed esprimo grande compiacimento per il grande lavoro sinergico che stiamo portando avanti nella bike area insieme agli enti locali, ai moltissimi volontari e alle realtà private che stanno sviluppando servizi in grado di rendere sempre più attrattivo e accogliente questo comprensorio, dotato di paesaggi unici e attento agli aspetti legati all'accessibilità per tutti e alla sostenibilità ambientale”.

Alessandro Santoni, Sindaco di San Benedetto Val di Sambro: “Il turismo sportivo all'aperto rappresenta un obiettivo per i nostri territori, per questo da qualche anno stiamo sviluppando insieme politiche di sistema necessarie a promuovere sempre di più le nostre eccellenze paesaggistiche, architettoniche culturali ed enogastronomiche per un benessere a 360 gradi del turista e per contribuire al sostegno dell'economia locale. Riteniamo che la montagna costituisca un tassello fondamentale dell'offerta regionale, per questo abbiamo deciso di lavorare in maniera unitaria a questo progetto di promozione e valorizzazione nel quale BOM.BA e le mountain bike rivestono un ruolo fondamentale”.

Cos’è BOM.BA?

Immaginate una bike area dove poter girare in tutte le stagioni, immersa in un territorio montuoso e selvaggio, in cui il paesaggio varia profondamente solo spostandosi di qualche chilometro. Un continuo susseguirsi di diversi tipi di terreno. Foreste di abeti, faggi e castagneti che lasciano spazio alla macchia mediterranea e a un variegato mosaico di campi sapientemente coltivati. Flora e fauna caratteristiche. Fiumi, laghi e torrenti dalle acque pulite. Ecco, adesso immaginate di poter trovare tutto questo a meno di quaranta minuti da una delle città più importanti d’Italia.

Ci troviamo sull’Appennino bolognese, a soli 30 km dal capoluogo emiliano, in un’area che comprende quattro comuni della Città Metropolitana di Bologna (Loiano, Monghidoro, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro), che hanno unito le forze e deciso di lavorare insieme per la realizzazione di un comprensorio per la mountain bike che prende il nome di BOLOGNA MONTANA BIKE AREA (o più familiarmente BOM.BA). Un progetto di sviluppo turistico nato nel 2020 da un’idea di Luca Ladinetti, appassionato biker e assessore al turismo del Comune di Loiano.

Gli obiettivi principali di BOM.BA sono quelli di incentivare le persone a praticare attività sportive all’aria aperta e quindi di sfruttare il crescente interesse per l’outdoor come volano per aumentare il numero di biker e di turisti sul territorio, in modo da poter migliorare l’economia locale e di rendere nel tempo la bike area un punto di riferimento nazionale ed internazionale. A tal ?ne, oltre alle quattro amministrazioni comunali, ?n dal principio sono state coinvolte anche le attività commerciali e le varie associazioni sportive presenti in questa zona, che ben si presta alla pratica di tutte le discipline della mountain bike.

Per ottenere le prime risorse necessarie alla realizzazione del progetto, nell'estate 2020 è stata lanciata la campagna di crowdfunding “Legalizza la mountain bike”, con cui, grazie alle donazioni di 246 sostenitori, sono stati raccolti in poco più di un mese 8.350 euro (quasi tre volte la cifra iniziale richiesta). Con i suddetti fondi è stato possibile iniziare il lavoro di mappatura dei lotti attraversati dai sentieri, per poi formalizzare e siglare accordi con i proprietari con lo scopo di rendere i trail ?nalmente “legali”.

A pochi anni dalla sua ideazione il progetto ha già ottenuto risultati importanti e tangibili e si propone continuamente ulteriori obiettivi per rendere la mountain bike l’elemento distintivo di questo territorio.

Ad oggi il comprensorio conta 18 piste per l’enduro e il down-hill (per lo più concentrati sul territorio di Loiano e Monghidoro) e 7 anelli cross-country/escursionistici - di cui due accessibili anche a tandem e handbike - che includono i comuni di Monzuno e San Benedetto Val di Sambro.