Alpha’g show & il Bagatto - doppio spettacolo in Appennini in Circo!

Magico Turra: un mago illuso delle sue stesse illusioni ma che, forse, resterà illeso!

Mr. Sacha: un maschio alfa che vuole dimostrare la propria virilità… o forse no!

Il primo si adopera tra carte, sparizioni, nodi impossibili, anelli e palle volanti.

Il secondo affronta prove di coraggio, spogliarelli e numeri di alta tecnica circense.

Due artisti, una leggenda, un binomio da fine del mondo, in cui l’azzardo e il ridicolo la fanno da padrone.



Il binomio Alpha’g Show & Il Bagatto fa parte di Appennini in Circo, la rassegna di circo contemporaneo e teatro di strada sull’Appennino tosco-emiliana, organizzata da Arterego, congiungendo la passione per l’arte e l’amore per la natura.



Tutti gli spettacoli sono adatti ad adulti e bambini. Alcuni eventi sono a ingresso libero e uscita a cappello e altri a biglietto. Gli appuntamenti si svolgono in completa sicurezza per gli artisti e gli spettatori e nel rispetto dei luoghi che li accolgono.



La prenotazione, telefonica e online, è obbligatoria per ogni evento. Il pubblico dovrà giungere in anticipo a conferma della prenotazione assicurando il corretto orario di inizio del percorso.

Appennini in Circo fa parte di Bologna Estate 2020, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica.



ORARI:

17:30 & 21:00



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

Telefonica: dalle 16:00-20:00 +39 353 4098322

Online su: https://www.eventbrite.it/e/114429429504