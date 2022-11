Alta magia a Castenaso: illusionismo, un ventriloquo di fama mondiale per divertire grandi e piccoli

Ritorna, molto attesa dopo il primo spettacolo dello scorso maggio, la grande magia a Castenaso. Sabato 19 novembre 2022, appuntamento con l'illusionismo capace di affascinare a tutte le età, alle ore 20:45 al Palazzetto dello Sport, via dello Sport 2/2.

A calamitare l'attenzione, specialmente dei bimbi, sarà senz'altro Samuel Barletti, ventriloquo famoso in tutto il mondo, vincitore della V edizione di Italia's Got Talent Samuel Barletti

E poi le colombe del maestro di fama nazionale Mirco Menegatti, la giovane virtuosa dell'illusionismo Magalena; i i ragazzi di Allermagia, Mago Spillo, Gilly, Mago Sascha, Mago Marfi, Mago Andrei. Alcune delle esibizioni saranno anche curate dai piccoli rifugiati dall'Ucraina.



Lo show è organizzato dal Comune di Castenaso con "AsmAllergia Bimbi" e il contributo della fondazione Helpida.

La magia, grazie alla collaborazione con il progetto AllerMagia, come strumento non solo per favorire l'apprendimento giocoso di un'arte antica, ma creare relazioni e collaborazione di gruppo, nell'ottica dell'inclusione vera e profonda.

Ai bambini che parteciperanno verrà offerto un piccolo dono.

Ingresso gratuito.