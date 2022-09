Altabella e dintorni: cibo, musica e cultura nei fine settimana di settembre

“Scopri Altabella e dintorni” è il titolo della prima edizione della nuova kermesse di cibo, musica, arte e cultura che invita i bolognesi (e i tanti turisti presenti sotto le Due Torri) a scoprire nei prossimi tre fine settimana di settembre 2022 (il 10-11, il 17-18, il 24-25) uno degli angoli più suggestivi del centro storico di Bologna: via Altabella con la Cattedrale di San Pietro e la Curia Arcivescovile, via Sant’Alò con la Torre dei Prendiparte o Torre Coronata, via degli Albari con il Palazzo del Guercino, via Caduti di Cefalonia con la Torre Azzoguidi.

Organizzata dal Comitato Esercenti di via Altabella e Dintorni in collaborazione con Confesercenti Bologna, con il patrocinio del Quartiere Santo Stefano e collegata con i Tday, l’iniziativa punta a far conoscere, usufruire ed apprezzare il meglio di questa bellissima strada, diventata di recente una nuova area pedonalizzata. In programma 16 concerti, mercatini di articoli vintage e spazi benessere per grandi e per piccini, visite guidate ai luoghi storici presenti nell’area e, infine, tanto food, proposto tra i tavolini e nei dehors dei locali di via Altabella e dintorni. Un originale Street Food di cucina d’alta qualità, creato nel solco della più rinomata tradizione bolognese dai locali della zona: Ca’Pelletti, Casa Altabella, Celtic Druid Irish Pub, Centro Natura, Cocoa, La Sberla, Pane Vino e San Daniele, Pasta Bella, Scalinatella e Waikiki.

In questo primo fine settimana, il 10-11 Settembre 2022, per via Altabella e dintorni sono in programma tre concerti, un’esibizione di street art e uno spettacolo. E domenica pomeriggio nell’Area Benessere del Centro Natura (via degli Albari) un evento a partire dalle 17,30 con tante attività ludiche per bambini dai 6 agli 11 anni. I concerti saranno tenuti da Banda Rei, Kuda e Double Cross Duo. Nel corso della serata di domenica 11 Settembre andrà in scena Crazy Party, uno spettacolo di intrattenimento musicale (e non solo) ad alto coinvolgimento del pubblico e dal vivo.

Nata per le strade di Bologna la Banda Rei è un collettivo di musicisti colorati e poliedrici, una band versatile e prêt-à-porter, agili e compatti per la mancanza di strumenti musicali ingombranti e con un repertorio variegato, composto prevalentemente da colonne sonore che colpiscono l'orecchio di giovani e meno giovani. Kuda, al secolo Augusto Cuda, ha una carriera musicale alle spalle di oltre 20 anni. Ha collaborando prima con i Lunapop di Cesare Cremonini, poi ha intrapreso la carriera da solista che lo ha portato a girare il mondo interpretando le sue composizioni in spagnolo e portoghese oltre che in italiano, dalla Calabria alla Spagna, da Cuba al Brasile, in un costante crescendo artistico di musiche e video fuori dal comune, miscelando generi e idee per ottenere un prodotto artistico autentico e senza tempo. Il Double Cross Duo (XX per gli amici), composto da Roberto “Lorenz” Lorenzini (voce e chitarra) e Fabrizio “Old Cat” Zecchin (voce, chitarra, armonica), nasce da una costola della Old Cats Blues Band per superare l’oscuro periodo del lockdown. Il nome serve a ricordare quando ci trovavamo a provare in semi clandestinità (doppiogiochisti!) e per sottolineare l’incrocio e la mescolanza tra i generi ed i gusti fuori e dentro il blues, il country, il rock ed il pop, con cover di brani più o meno celebri suonati rigorosamente in acustico. Nel corso delle due serate è garantita la presenza di una serie di street tutor.