Alti e Bassi – dalla collina alla pianura 2021. Con l'Imboscata di San Lazzaro di Savena, in programma per domenica 30 maggio 2021

prende il via il calendario di "Alti e Bassi, dalla collina alla pianura", percorsi d’arte e cultura tra natura borghi e verdura, a piedi e/o in bicicletta.

Cinque appuntamenti in rete per scoprire e fruire in maniera eco-compatibile e creativa delle eccellenze artistiche, culturali, naturalistiche, paesaggistiche, architettoniche, enogastronomiche, agricole e produttive del territorio nel suo insieme, con i suoi artisti, i piccoli musei, i suoi borghi, le oasi naturalistiche, i maceri, le ville, le aziende agricole, le

botteghe artigiane.

Alti e Bassi è un progetto organizzato e promosso dai comuni di Budrio, Castenaso, Minerbio, Molinella e San Lazzaro di Savena, realizzato con il contributo della Città Metropolitana di Bologna nell’ambito del Piano di Promozione Turistica Locale 2021 e fa

parte di Bologna Estate.

Calendario appuntamenti Alti e Bassi maggio - settembre 2021

Domenica 30 maggio / h15-20

Imboscata percorso naturalistico con incursioni artistiche sulle sponde del fiume Idice,

da percorrere a piedi

San Lazzaro di Savena – Parco Fluviale del Molino Grande

Venerdì 25 giugno / h 18.30-22.30

Notte Verde percorso artistico nella verdura...

Aziende agricole e viavai aderenti dei comuni di Budrio, Castenaso, Minerbio, Molinella,

San Lazzaro di Savena

Giovedì 15 luglio / h 20.30-23.30

Min'Amour passeggiata romantica tra serenate, ninne nanne, fiori e poesia

Borgo medievale di Minerbio

Domenica 5 settembre / h10- 18

Fatti Strada biciclettata colorata tra borghi, cultura, natura, arte e architettura

Ciclovia delle Antiche Paludi Bolognesi, toccando i comuni di Budrio, Castenaso, Minerbio

Molinella

Domenica 19 settembre / h15-19

Imboscata percorso naturalistico con incursioni artistiche, sulle sponde del fiume Idice,

da percorrere a piedi

A Castenaso – Parco della Chiusa

Approfondimenti sulle singole iniziative in programma

Imboscata percorso naturalistico con incursioni artistiche a sorpresa di teatro, danza, musica, poesia, pittura sulle sponde del fiume Idice, ideato - e già sperimentato consuccesso nel 2020 - allo scopo di valorizzare gli itinerari naturalistici, il sistema di sentieri

della zona, il patrimonio della flora e della fauna locale ed il turismo eco sostenibile di prossimità.

A San Lazzaro di Savena domenica 30 maggio 2021 al Parco Fluviale del Molino Grande e a Castenaso domenica 19 settembre 2021 al Parco della Chiusa. Notte Verde un programma artistico diffuso che si realizza nella stessa serata su tutti i territori dei cinque comuni coinvolti nel progetto, nelle aziende agricole e vivai aderenti, allo scopo di valorizzare la rete di produttori e delle aziende agrituristiche locali e promuovere il consumo critico e a km zero. Il programma prevede piccole performance artistiche diffuse, una per ciascuna realtà agricola da eseguire dal tardo pomeriggio a sera inoltrata, in una delle giornate più lunghe dell’anno, prevedendo itinerari ciclo – turistici locali da compiere in sicurezza in bicicletta prima del buio, dei mini tour agro-artistici che, nell’insieme, costituiscano il programma artistico dell’iniziativa e una mappa delle realtà ospitanti di tutti i territori.

A Budrio, Castenaso, Minerbio, Molinella, San Lazzaro di Savena venerdì 25 giugno 2021 Min'Amour percorso urbano diffuso da percorrere a piedi sul tema dell’amore con performance musicali con repertorio di serenate e ninna nanne della tradizione, letture e

poesie d’amore, vignette sul tema dell’amore, allo scopo di valorizzare e promuovere il patrimonio storico, artistico, e monumentale del piccolo borgo di Minerbio, sempre in un’ottica di turismo di prossimità.

A Minerbio giovedì 15 luglio 2021

Fatti Strada iniziativa di valorizzazione, qualificazione e promozione dell’itinerario ciclo turistico che si sviluppa sulla Ciclovia delle Antiche Paludi Bolognesi nel tratto Bologna - Castenaso – Budrio - Molinella, con tratto di innesto da/per Minerbio. L’iniziativa unisce i

territori dei 4 comuni in un’unica data, con un percorso di strade a basso traffico da compiere interamente o parzialmente in bicicletta o bici + treno.

Una sorta di strada in festa animata, oltre che dalle performance artistiche lungo il percorso, soprattutto dalle eccellenze storiche, monumentali, culturali, artistiche, naturalistiche, agricole, artigianali e produttive dei territori, da scoprire in occasione dell’evento, con i musei aperti, le chiese, gli edifici e i parchi pubblici e privati di rilevante interesse da visitare

A Minerbio – Castenaso - Budrio – Molinella domenica 5 settembre 2021 Per tutte le iniziative è previsto il coinvolgimento e la promozione delle attività locali di ristorazione locali e di artisti dei territori.

Maggiori informazioni sulle iniziative, programma artistico completo, aggiornamenti e modalità di partecipazione su siti e pagine fb dei comuni di Budrio, Castenaso, Minerbio, Molinella e San Lazzaro di Savena, Città Metropolitana, Bologna Estate.



Sulle singole iniziative, con particolare riferimento al settore artistico e culturale, sono coinvolti un gran numero di compagnie, musicisti, attori, pittori, realtà associative e del terzo settore; per il dettaglio si rimanda al programma dei singoli eventi.