L'Altra Sponda del Cassero: il programma dell'estate 2022

Cassero LGBTI+ Center presenta L'ALTRA SPONDA! Da giovedì 19 maggio sono partiti gli eventi della rassegna estiva made in Cassero. Cocktail bar aperto, tavolini e relax.

Programma di giugno:

Giovedì 9 dalle 18:30 Rassegna di comicità femminista e queer con Valeria Pusceddu. Un nuovo appuntamento settimanale tutto dedicato alla comicità, per ridere e sorridere parlando di genere, sessualità, stereotipi. Ingresso con offerta libera

Venerdì 10 ore 19:00 “Il clubbing LGBTQIA: corpi, spazi sicuri, musica elettronica, droghe”. Talk con Enrico Petrilli, Marylou Di Martino (Transia), Federica Perazzoli (VAKKA), Mc Nill (Pussy Galore), Ambra Guarnieri (Colletiva Elettronika). Alcune delle più significative realtà transfemministe e queer di Bologna dialogano con Enrico Petrilli, assegnista di ricerca presso l’università di Milano Bicocca e autore del saggio “Notti tossiche”. Ore 23:00 VAKKA. Il party queer per eccellenza del Cassero, torna con la sua carica di beat, provocazione e sensualità. Ingresso gratuito

Sabato 11 ore 19:00 Paolo Armelli dialoga con Miss Pingy a proposito del suo libro “L’arte di essere Raffaella Carrà” (Blackie Edizioni). Un omaggio a una diva che ha rivoluzionato la TV e la cultura pop italiana. L’evento è in collaborazione con la libreria Igor. Ore 23:00 In Nome Del Pop Italiano. Il famigerato party tutto dedicato alla musica italiana torna in versione estiva, praticamente un Festivalbar in cui non si smette di ballare.. Ingresso gratuito

Giovedì 16 dalle 18:30 Rassegna di comicità femminista e queer con Romina La Mantia. Un nuovo appuntamento settimanale tutto dedicato alla comicità, per ridere e sorridere parlando di genere, sessualità, stereotipi. . Ingresso con offerta libera

Venerdì 17 dalle 18:30 Cocktail bar aperto con musica e a seguire La Roboterie. La techno queer crew romana sbarca all’Altra Sponda con il suo sound inconfondibile, tra identità queer e postumane. Rave on!. Ingresso gratuito

Sabato 18 dalle 18:30 Cocktail bar aperto con musica e a seguire Me Gusta. Il raggaeton fa rima con estate, e Me Gusta con glamour. E tu puoi avere entrambi in un solo party! Ingresso gratuito

Domenica 19 dalle 15:00 Pic Chic. Banchetti vintage, area lounge, musica, cocktail… Life is easy con Pic Chic!

Ingresso gratuito.

Giovedì 23 dalle 18:30 Rassegna di comicità femminista e queer con Yoko Yamada. Un nuovo appuntamento settimanale tutto dedicato alla comicità, per ridere e sorridere parlando di genere, sessualità, stereotipi. Ingresso con offerta libera.

Venerdì 24dalle 18:30 Cocktail bar aperto con musica e a seguire We Play. Animazione, coolness e tanta musica di tendenza sono gli ingredienti del cocktail perfetto per l’estate, We Play! Ingresso gratuito.

Sabato 25 dalle 22:00 Homophollia Party Pride. Per la festa delle feste, ovvero il Rivolta Pride cittadino, dilaga inarrestabile… l’Homophollia! Music: Poppen, Fiandrix (Trash For Free), VonTory (Trash For Free), Toilette extravaganza a cura di VAKKA con Dj Madre e L-Dyke. Performer: La Ghe, Isaura Spanking, Luca Cavicchi and more…Vj: Q

Ingresso Early bird: 8-10-12€, intero 15€

Martedì 28 dalle 18:30 il Cassero compie 40 anni! Talk per la presentazione del libro curato da La Falla con Beppe Ramina e altri ospiti da confermare. Esibizione del coro Komos. Taglio della torta 40 anni sono un traguardo importante di cui andare certamente orgoglios*. Ma il Cassero prima di essere un’associazione è una comunità, ed è alla nostra comunità che dedichiamo questo traguardo e questa giornata. Cheers, a tutt* voi! Ingresso gratuito.

Mercoledì 29 dalle 18:30 Anna Segre presenta la sua raccolta di poesie “La distruzione dell’amore” in dialogo con Valentina Pinza. Evento in collaborazione con la libreria delle donne e la Falla. Ingresso gratuito

Giovedì 30 dalle 18:30 L?L - Rassegna di comicità femminista e queer con Mary Sarnathano. Un nuovo appuntamento settimanale tutto dedicato alla comicità, per ridere e sorridere parlando di genere, sessualità, stereotipi. Ingresso con offerta libera.