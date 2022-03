Sabato 19 marzo Altre di B & Sherpa Choir live al Locomotiv Club.

Sin dal loro debutto discografico nel 2011, Altre di B (noti anche come Altre) si sono assicurati un posto nella florida scena indipendente della loro città natale, Bologna, portando sul palco un suono vivace e vigoroso, combinato con concerti interattivi, polistrumentali e corali. Affermando l’inventiva degli Arcade Fire e l’energia dei The Vines come principali fonti di ispirazione, Altre di B immaginano la loro musica come un amalgama di rock nervoso, sorprendente e gioioso.

Appassionati di calcio, come suggerisce il nome vintage, inseriti nelle line-up di alcuni dei più prestigiosi festival musicali (Sziget, Primavera Sound, SXSW, Europavox, Ypsigrock), il quartetto bolognese firma una musica disinibita con una forte dimensione euforica. Dopo numerose sessioni di registrazione raccolte in alcuni EP autoprodotti, Altre di B hanno pubblicato nel 2011 il loro primo disco DIY “There’s a million better bands” e hanno iniziato un tour in Italia ed Europa prima delle uscite di “Sport” (2014, DIY) e “Miranda!” (2017, Black Candy Records) e sei tour tra Nord America e Canada.

A quattro anni dall’ultimo disco, dopo aver trascorso vari mesi a scrivere nuovo materiale in un granaio della campagna bolognese riadattato a sala prove, sono tornati nel 2020 con il quarto album “SDENG”, caratterizzato da una rinnovata miscela di stili post-punk, jangle e twee e uscito per le etichette We Were Never Being Boring e Costello’s.

Le nove canzoni del disco parlano delle decisioni che hanno preso in 33 anni di vita, la metà dei quali passati assieme come band. Amori asfissianti, lavori iniziati e lasciati a metà, rapporti familiari ritrovati e amici fedeli. “SDENG” è il rumore che fa una scelta sbagliata, rappresentata su un muro di Bologna da uno scarabocchio con un pallone da basket che colpisce il ferro del canestro ed esce.

Altre di B sono e saranno sempre Giacomo, Andrea, Giovanni e Alberto.