Altre di B live a Bologna

Domenica 31 luglio gli "Altre di B" in concerto sul palco del Fienile Fluò.

Dal suo debutto nel 2011 a oggi la band altre di B (in omaggio alla schedina del Totocalcio e al teletext) si è assicurata un posto nella composita scena della sua città natale Bologna. Affondando le proprie radici nello spirito del DIY, dopo numerose registrazioni raccolte in edizioni autoprodotte contenenti le figurine Panini delle squadre di serie B, la band ha rilasciato il suo primo album There’s a million better bands, iniziando un lungo tour fra Italia ed Europa.

In seguito all'incorporazione dei sintetizzatori altre di B hanno ampliato il proprio orizzonte sonoro, che ha portato alle uscite degli album Sport (2014, self) e Miranda! (2017, Black Candy Records), con diversi tour fra Nord America e Canada, le partecipazioni ai festival internazionali Primavera Sound, SXSW, Sziget, LUCFest Taiwan ed Europavox, e quelle alla trasmissione televisiva Quelli che il calcio come inviati del Bologna FC. Nel 2021 dalla collaborazione con Luca Lovisetto (Baseball Gregg) e Bruno Germano (Iosonouncane) è nato SDENG il quarto album della band. Dal suo debutto nel 2011 a oggi la band altre di B si è assicurata un posto nella composita scena della sua città natale Bologna. Affondando le proprie radici nello spirito del DIY, la band ha rilasciato gli album There’s a million better bands (2011, self), Sport (2014, self) e Miranda! (2017, Black Candy Records), con numerosi tour all’estero e le partecipazioni ai festival Primavera Sound, SXSW, Sziget, LUCFest Taiwan, Europavox, e quelle alla trasmissione televisiva Quelli che il calcio. Nel 2021 dalla collaborazione con Luca Lovisetto (Baseball Gregg) e Bruno Germano (Iosonouncane) è nato SDENG il quarto album della band.

Formazione:

Giacomo - chitarra, synth, xilofono, voce

Giovanni- basso, synth, drum machine, voce

Luca - chitarra, voce

Andrea - batteria