"Aluminogenes" mostra personale di Mattia Martini

“Aluminogenes” è la mostra personale di Mattia Martini che si terrà dal 3 al 10 dicembre presso gli spazi del centro d’arte urbana FluArt.

Fantasioso ed esuberante, il pittore bolognese con una sfrenata danza di colori vivaci trascina sin da subito lo spettatore in un vortice artistico dinamico, caratterizzato da combinazioni tecniche ed energie pulsanti.

L’evidente commistione tra una gestualità emotiva e introspettiva ed una sensibilità estetica dai toni pop, inquadrano l’artista in un’atmosfera del tutto contemporanea, favorita dai toni luminescenti dell’alluminio, elemento trainante di molti suoi lavori, che omaggia i

motivi della Factory di Andy Warhol e l’anima alternativa della sottocultura metropolitana degli anni ‘60 suonata dai Velvet Underground, intitolando la mostra “Aluminogenes”: un chiaro riferimento alla sperimentazione di sostanze stupefacenti dell’epoca, che lascia assaporare quell’atmosfera di vizi e ribellioni, di fervore e rinnovamento artistico.

L’alluminio è il canale preferito dell’espressività artistica di Mattia il quale lo ripropone come trama di un racconto personale che nel corso di questi anni gli ha permesso di indagare anche la sfera emotiva del suo vissuto, attraverso la gestualità pittorica e istintiva

tipica dell’action painting americano.

“Spero che lo spettatore riesca ad empatizzare con il mio gesto nelle opere astratte, immaginando quel che io provo quando dipingo; in cambio di questa sottomissione all’opera propongo un effetto ottico diverso dal solito”, dichiara Martini in merito alla mostra, per la quale non è azzardato parlare di bipolarismo tra formale e astratto, razionale ed emotivo. Il fil rouge di tutta l’esperienza espositiva è d’argento per appagare l’estetica, senza però denigrare la parte più emotiva delle sfaccettature sentimentali e astratte.

Titolo mostra: “Aluminogenes"

Artista: Mattia Martini

Dove: FluArt - centro d'arte urbana, via monte grappa 7\b, Bologna

Quando: dal 3 al 10 dicembre 2021

vernissage 3 dicembre ore 19:00

orari: mar-giov dalle 10 alle 22 | ven-sab dalle 10 alle 24 | dom dalle 10 alle 16 | lunedì chiuso

INGRESSO LIBERO

info@fluart.it | 0510030548 - 3339723490

https://www.fluart.it/