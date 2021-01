Serie TV e film da non perdere a febbraio su Amazon Prime Video

La programmazione di Amazon Prime Video di febbraio è ricca di cinema e serie TV, tutti contenuti disponibili per chi ha l'abbonamento Prime. Ogni serata è buona per godersi le nuove stagioni, i sequel e le anteprima offerte dalla piattaforma che sta sfornando contenuti originali sempre più interessanti. Ecco cosa ci propone questo mese.

Le serie TV e anime in uscita a febbraio 2021:

The Big Bang Theory

Grandi uomini per grandi idee

Riverdale

C’era una volta…la Terra

Xena: Principessa guerriera

The A-Team

Soulmates

The Family Man S2

El Internado: Las Cumbres (The Boarding School)

Tutta Colpa di Freud

Film in uscita su Prime Video a febbraio 2021

Goblin Slayer: Goblin’s Crown

48 Ore

Un piedipiatti a Beverly Hills III

Il principe cerca moglie

Promare

Vampire Academy

I morti non muoiono

Anna

Bliss

Il destino di un cavaliere

Il tuo ultimo sguardo

Pets 2 – Vita da animali

Ma

Streets of blood

Burraco Fatale

The Map of Tiny Perfect Things

Un amore così grande

Il caso Pantani

Arrivano i Prof

I Care a Lot

Scappo a Casa

Addio al nubilato

Ubriachi d’amore

Armi chimiche