Ambiente di lavoro e produttività: una correlazione sottovalutata (webinar gratuito)

Webinar informativo gratuito basato su un programma aziendale di successo.

L’ambiente lavorativo viene spesso sottovalutato, ma spesso costituisce il fattore determinante per il successo di un’azienda.



I dipendenti felici producono di più e sono tipicamente meno disposti a cercare un’altra occupazione o a lasciarla a seguito di altre offerte di lavoro: in un mondo in cui i lavoratori sono risorse valide e indispensabili è bene fare il possibile per creare le migliori condizioni lavorative al fine di evitare un alto turnover.



Ma come creare un ambiente ideale nel contesto lavorativo? E come creare quindi un vero team?



Comportamenti che una volta si pensava inaccettabili come mentire, ingannare e nascondere errori sono diventati una normalità nel mondo del lavoro di oggi. In aggiunta a questi i problemi dell’aumento di abuso di sostanze stupefacenti, i conflitti interpersonali, il morale basso, l’assenteismo e l’avvicendamento del personale, non c'è dubbio che è necessaria una soluzione efficace a questa crisi.



Alla radice di tutto questo troviamo la perdita dei valori morali fondamentali necessari a mantenere l’integrità nel mondo del lavoro.



Per aiutare a ripristinare la fiducia e l’onestà c’è La Via della Felicità, scritta dall'umanitario L. Ron Hubbard, una guida basata sul buon senso per una vita migliore. La presente pubblicazione non religiosa con i suoi 21 precetti fondamentali guida un individuo verso scelte etiche, soprattutto quando si trova di fronte a decisioni difficili.



Usato da dirigenti d’azienda, leader di comunità ed educatori per più di 25 anni, La Via della Felicità si è dimostrata un successo senza pari nel modificare gli atteggiamenti dei dipendenti, il loro comportamento e capacità di risolvere i problemi.



Che tu sia un direttore generale, un direttore delle risorse umane, un assistente o un imprenditore, questo programma consente di influenzare gli altri nel loro percorso verso scelte oneste ed etiche e di conseguenza aumenta la loro produttività e la redditività della vostra azienda od organizzazione.



Per presentare questo programma la Dott.ssa Stefania Mazzucato, Direttrice Vendite di una Web Agency, terrà un webinar informativo gratuito intitolato “COME CREARE UN TEAM DI SUCCESSO?”.



L’incontro online avverrà Lunedì 16 Agosto alle ore 20:30 attraverso la piattaforma ZOOM. Per le iscrizioni o per maggiori informazioni scrivere a italialaviadellafelicita@gmail.com .