Al via la rassegna "Amor gentile. Dante, Bologna e il ‘parlar d’amore": l'evento inaugurale sarà l’incontro con Olga Tokarczuk (9 giugno ore 17:30).



"Amor gentile. Dante, Bologna e il ‘parlar d’amore’" è organizzato da Università di Bologna, Centro di Poesia contemporanea dell’Università di Bologna e Settore biblioteche del Comune di Bologna con il patrocinio del Comitato nazionale per le celebrazioni dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri nel 2021 e nell’ambito di Bologna Estate 2021.

Amor gentile: Dante, Bologna e il parlar d'amore

Festival di poesia ideato dal Centro di Poesia Contemporanea e promosso dal Comune di Bologna, in collaborazione con l’Ateneo, patrocinato dal Comitato nazionale per la celebrazione del settecentesimo anniversario della morte di Dante. Sono previste: letture pubbliche di poesia, incontri con poeti, artisti e studiosi, mostre, volumi, convegni e iniziative rivolte alle scuole e ai cittadini, in molti luoghi della città (biblioteche, piazze, cortili etc.). Direzione artistica e scientifica: Davide Rondoni e Giuseppina Brunetti.

