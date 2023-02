"Amore senza Tempo": Bologna a San Valentino

"Martedì 14 febbraio un po' di tempo alla scoperta di Bologna nel giorno di San Valentino. Conoscere insieme storie uniche in questo percorso in edizione limitata. Nobili, popolane e avventuriere, questo itinerario ci porta in luoghi speciali del centro città inseguendo vicende amorose, intrighi e passioni di donne bolognesi vissute nei secoli addietro. Vicende nascoste nelle pieghe del passato, che compongono un unico quadro della storia al femminile della città. Ascolteremo racconti avvincenti, talvolta persino scabrosi, di uomini potenti o illustri come Lord Byron".

Date: martedì 14 febbraio (ore 19.00 e ore 21.00 - Speciale San Valentino)

Ritrovo: Piazzetta della Pioggia, via Galliera angolo via Riva Reno, Bologna

Contributo a persona, in contanti all'accoglienza: € 10,00

Durata: un'ora e mezza circa

Info e prenotazioni: tel. 329 3659446 - associazione.vitruvio@gmail.com