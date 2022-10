"Amore sono un po' incinta" al Teatro Dehon

Dal 28 al 30 ottobre lo spettacolo "Amore sono un po' incinta" in scena al Teatro Dehon.

Il calo delle nascite genera paura nella società, ma mettere al mondo oggi un figlio preoccupa ancora di più.

Che mondo e che futuro lasciamo ai nostri figli? Un figlio può salvare un amore? E soprattutto quanto costa fare un figlio?

Mettere al mondo un bambino comporta grandi responsabilità sociali, civili ed economiche. Quando poi arriva in una coppia improbabile che non aveva nessuna intenzione di avere un figlio, per non compromettere il senso di libertà e intaccare quello della responsabilità, ecco che la frittata è fatta.

Una commedia che ci fa ridere delle nostre paure ad affrontare l’ignoto e di come la storia più vecchia del mondo sia la favola più bella da raccontare…quella di dare un futuro alla vita.

Roberta e Maurizio sono due giovani “non” più giovani che vivono la propria vita tra la realizzazione personale e la ricerca costante di una “condivisione”. Non si conosco ma il destino ha per loro in serbo qualcosa di unico, imprevedibile e pieno di notti insonni.

Dopo i successi di “That’s Amore” e “Se ti sposo mi rovino” torna la penna di Marco Cavallaro con una nuova commedia ricca di risate e piena momenti di pura emozione.