Amori bolognesi alle prime luci dell'alba: 6 settembre ore 6.00. Visita guidata con Anna Brini e Meditazione mattutina



Dagli amori di leggiadre pulzelle e baldi messeri alle storie di letterati e artisti passati per la città. Domenica 6 settembre ore 6.00 andiamo alla scoperta degli Amori bolognesi alle prime luci dell'alba con una visita guidata con Anna Brini, guida turistica bolognese.

Alla fine del tour breve meditazione guidata mattutina sul respiro a cura di Beatrice Di Pisa, insegnante di meditazione e direttrice di Bologna da Vivere per iniziare la mattina con consapevolezza.



Data Unica > 6/9/2020 ore 6.00

RITROVO Fontana del Nettuno

solo su prenotazione al 392 901 7644 entro il 4 settembre 2020.

15 persone POSTI RESIDUI LIMITATI

A PAGAMENTO: contributo per persona 20 euro comprensivo di auricolari

PRENOTAZIONI AL 3929017644



Prevenzione COVID19 per cui si richiede la massima e gentile collaborazione:

-mascherina obbligatoria

-CHI HA TOSSE O RAFFREDDORE ANCHE SENZA FEBBRE, E’ PREGATO DI NON PRENOTARSI COSì COME CHI E' IN QUARANTENA O RISULTATO POSITIVO AI TEST E TAMPONE COVID19.

LA DISTANZA DI ALMENO 1 METRO E’ SEMPRE OBBLIGATORIA, SI CHIEDE COLLABORAZIONE

