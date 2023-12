"An-T-Days" Mercatino di Natale

Con le Feste natalizie arriva il grande mercato solidale An-T-Days: il 16 e 17 dicembre 2023 saranno ben 100 gli stand espositivi posizionati lungo i due lati delle vie Ugo Bassi, Rizzoli e Indipendenza.

Dall’artigianato alla eno-gastronomia, dall’abbigliamento vintage ai prodotti di bellezza. Un fantasmagorico mercato in cui tutto sarà offerto all’insegna della solidarietà ovvero per devolvere fondi a favore della attività di assistenza e prevenzione oncologica messe quotidianamente in atto dalla Fondazione ANT.