Analista programmatore specializzato in Front-End Web Application: corso gratuito in partenza

È in partenza il 22 Novembre 2022 fino al 31 Maggio 2023 il corso gratuito di 500 ore, con stage, per imparare ad intervenire nel processo di creazione e/o modifica di un applicativo anche web based occupandosi dell’attività di analisi del contesto in cui si colloca, della definizione delle specifiche funzionali, della progettazione tecnica e sviluppo dell’applicativo, garantendone la conformità ai requisiti previsti e la manutenzione delle funzioni in esercizio.

Il corso ha l’obiettivo di formare “frontend developer”, TECNICI ANALISTI PROGRAMMATORI in grado di sviluppare siti, applicazioni, soluzioni web per tutte le imprese, alle prese con l’adeguamento alla trasformazione digitale. Il frontend developer è uno sviluppatore informatico che si occupa di costruire la parte visibile e l’esperienza d’uso di un sito web, una app, un sistema digitale.

Scopri di più sul corso, i requisiti richiesti e come iscriverti: https://bit.ly/analistaprogrammatoreBOL

SCADENZA ISCRIZIONI: 28 Ottobre 2022

Contatti

Renata Coluccia al numero 051-6380350 | r.coluccia@cescot.emilia-romagna.it

Operazione Rif. PA 2022-17292/RER approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1379 del 01/08/2022, co-finanziata dal Fondo sociale europeo plus -Priorità 2.Istruzione e Formazione”- Regione Emilia-Romagna. PR FSE+ 2021/2027