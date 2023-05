Analog personale di Danijel Zezelj

Sabato 20 maggio dalle 19 Danjiel Zezelj torna a esporre le sue opere a Squadro con ANALOG, disegni originali e serigrafie in tiratura limitata.

L’opera di Zezelj è conosciuta in tutto il mondo e svaria dai fumetti ai film d’animazione e alle performance di live painting, senza perdere, nel tratto originalissimo e, per certi versi, post-moderno, gli stilemi della pittura classica studiata in gioventù a Zagabria.



La mostra sarà un’occasione per verificare di persona l’amore di Zezelj per la letteratura che ne ispira fortemente l’opera. I quattro disegni che in sequenza mostrano la visita sul dorso di un grande uccello ad una città indefinibile temporalmente, si ispirano al romanzo di Italo Calvino, Le città invisibili. La pittura in cui una donna si libra plasticamente nell’aria si intitola Lucia Berlin ed è un omaggio diretto alla scrittrice americana.



Quattro, un ciclo di quattro pitture su fondo di libri che paiono seguire i cicli delle stagioni, è un esplicito e sentito omaggio alla letteratura in generale e la prova di quanto sia importante l’arte dello scrivere nell’arte del dipingere di Zezelj.



Alle 20,30 sarà il momento in cui Zezelj si esprimerà in un live painting accompagnato dalla musica dei C’mon Tigre, gruppo che miscela sapientemente il jazz, il funk e l’electro producendo una personalissima world-music.



Durante la mostra sarà possibile vedere i numerosi film d’animazione realizzati dall’artista croato.