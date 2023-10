A Bologna va in scena Vajonts 23, azione corale di teatro civile a 60 anni dalla tragedia

In occasione del 60° anniversario dei tragici fatti del Vajont in cui persero la vita oltre 2.000 persone, anche Bologna partecipa all’azione corale di teatro civile che prevede la messa in scena in contemporanea in 150 teatri italiani di VajontS 23: la storia del Vajont riscritta, 25 anni dopo il racconto televisivo, da Marco Paolini con la collaborazione di Marco Martinelli, drammaturgo e regista del Teatro delle Albe.

L’appuntamento è il 9 ottobre, a partire dalle 21.00, a Minerbio presso il Teatro parrocchiale della Chiesa San Giovanni Battista, in via Garibaldi 7/2. Lo spettacolo, curato da Babylonbus APS, prevede una rilettura del testo originario, con un passaggio importante sull'alluvione che il 17 maggio ha colpito gli abitanti della frazione di Selva Malvezzi (BO). Il nostro VajontS23 diventa spettacolo teatrale, una sorta di “Sei personaggi in cerca di autore” in cui i cittadini avranno l’occasione di raccontare la loro storia, quella di uno del 122 eventi meteo estremi che si sono verificati in Italia da gennaio a maggio di quest’anno. «Quella del Vajont - spiega Paolini - è la storia di un avvenimento che inizia lentamente e poi accelera. Inesorabile. Si sono ignorati i segni e, quando si è presa coscienza, era troppo tardi. In tempo di crisi climatica, non si possono ripetere le inerzie, non possiamo permetterci di calcolare il rischio con l’ipotesi meno pericolosa tra tante. Tra le tante scartate perché inconcepibili, non perché impossibili». L'uomo ha genio e immaginazione e riesce a prevedere ciò che potrebbe succedere. Ma a volte è anche presuntuoso da non capire che quando si parla di natura e dell’ecosistema che ci ospita, ci vogliono cura ed equilibrio. Per questo Babylonbus APS ha deciso di partecipare al Progetto VajontS 23, raccontando la vicenda del piccolo borgo di Selva Malvezzi, nel comune di Molinella a Bologna. La rete di Vajonts 23 nasce da un’idea di Marco Paolini per Fabbrica del Mondo ed è realizzata da Jolefilm con la collaborazione di Fondazione Vajont. Sul sito www.lafabbricadelmondo.org è possibile trovare la mappa completa dei gruppi che hanno aderito e dei luoghi in cui VajontS 23 andrà in scena il 9 ottobre. Non è previsto biglietto di ingresso, ma l’offerta libera sarà gradita.