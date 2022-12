Andrea Ascolese, omaggio a Paz con Morozzi

L’attore bolognese Andrea Ascolese torna in teatro come attore e regista e veste i panni dello scrittore Gianluca Morozzi, autore de "L'età dell’oro: la mia vita raccontata a Paz", un’autobiografia che percorre la sua ventennale carriera dagli esordi ai giorni nostri. Lo spettacolo, adattamento teatrale ad opera dello stesso Ascolese, si avvale del talento di Giuseppe Veneziano, artista esponente della New pop le cui opere in videoproiezione accompagneranno il protagonista in questo racconto sincero e a tratti comico, e di alcuni musicisti storici come Dandy Bestia, chitarrista degli Skiantos, Nicola Bagnoli e Moreno Spirogi, rispettivamente tastierista e cantante fondatore degli Avvoltoi. Rimasto chiuso nello scantinato di un bar di Bologna, in attesa che un fabbro (Giuseppe Veneziano) lo liberi, Gianluca parla con il fantasma del fumettista Andrea Pazienza, suo mentore, che prende vita grazie alle musiche suonate rigorosamente dal vivo.

ANDREA ASCOLESE attore, autore e cantautore bolognese. Lo abbiamo visto al fianco di Gigi Proietti nel film cult Febbre da Cavallo la Mandrakata e di recente in TV ne L’Ispettore Coliandro - Il Fantasma dei Manetti Bros. Autore del libro Poesie ed. I Quaderni del battello ebbro. In Radio suo ultimo singolo “Sorprendimi” prodotto da Max Monti. Cast Gianluca Morozzi: Andrea Ascolese Il Cantastorie: Moreno Spirogi Lambertini Il Chitarrista: Fabio Testoni alias Dandy Bestia Il Tastierista: Nicola Bagnoli Paz: lo spirito di Andrea Pazienza Il fabbro: Giuseppe Veneziano Adattamento testo e regia: Andrea Ascolese Opere: Giuseppe Veneziano Musiche: Dandy Bestia, Nicola Bagnoli e Moreno Spirogi