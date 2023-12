Andrea Mingardi feat Raffaello Bellavista per un grande concerto di Natale a Imola

DA MOZART A RAY CHARLES... CON UN SALUTO A SANTA CLAUS

Andrea Mingardi e la sua Band feat Raffaello

TEATRO DELL'OSSERVANZA IMOLA 22 DICEMBRE 2023 ore 21

Dopo i successi di quest'estate a Riccione,Rimini e Porretta, venerdì 22 dicembre, nell'incantevole Teatro dell' Osservanza di Imola,Andrea Mingardi con i fedelissimi del suo gruppo presenterà i suoi classici musicali e letterari in una serata irripetibile, a chiusura del Festival “I Suoni e le Parole:un Simposio informale sotto la Luna”, organizzato dall'Accademia del Melo Silvestre APS.

Andrea Mingardi è uno dei pochi artisti nel firmamento musicale italiano che può vantare una carriera stellare: il bolognese,cittadino del mondo,è stato un anticipatore del rock and roll, precursore del rhythm & blues italiano e del funky, poi del rock demenziale; in seguito interprete e autore di grandi canzoni per Mina e altri mostri sacri. Inoltre è bene ricordare, viste le imminenti festività, che ha scritto,composto e cantato la canzone italiana più bella dedicata al Natale: “Anche quest'anno è già Natale” pubblicata in un album stupendo, dedicato appunto alle feste tanto amate che annunciano il nuovo anno.

In più occasioni ha scritto che da giovane venne folgorato sulla via del soul da un grande della black-music, un certo Ray Charles “Le mie composizioni sia italiane che dialettali denunciano i riferimenti a Ray”.Indubbiamente un punto di riferimento nella canzone d'autore italiana.

Anche come scrittore è entrato nel gotha dei letterati,con una serie di opere incentrate sulla sua sconfinata carriera. Anche gli ultimi libri consegnati alle stampe “Così si suonava in Paradiso”e “Professione cantante” stanno lasciando il segno. Così come il docu-film appena presentato al Festival di Porretta acclamato con applausi a scena aperta.

Se vogliamo, in questi anni di gran gourmet e aristocratici sommelier, l'analogia è stringente: solo pochi vini nobili e saggi possono ambire all'invecchiamento e migliorare con il lento scorrere degli anni; se ci fermiamo a riflettere magari sorseggiando un vino da meditazione, possiamo apprezzare che anche nel mondo della musica solo un ristretto numero di artisti si è affinato con il tempo: come un gran rosso è maturato.



Il Festival, patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune di Imola, sponsorizzato da Romagna Eventi e da alcuni imprenditori illuminati: BCC,Lorenzo Gallo Decorazioni, Multirent Faenza vendita e noleggio auto, è presentato dall’Associazione Accademia Del Melo Silvestre APS che da anni lo organizza, con successo, riscuotendo il plauso di grandi artisti e intellettuali da Morgan a Ivano Marescotti. Nello spazio arte estemporaneo allestimento con opere luminose in mosaico dello studio UNICA.