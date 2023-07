Ferragosto alla mostra del fotografo tedesco Andreas Gursky al Mast

Apertura straordinaria di Ferragosto per la mostra del fotografo tedesco Andreas Gursky al Mast. Gursky visualizza molti elementi della globalizzazione, con alcuni dei suoi effetti spesso deleteri, ma lascia a noi osservatori esprimere un giudizio critico.

Fotografa condizioni globali importanti ma al tempo stesso vuole tenere vivo il nostro interesse nei confronti delle complessità del mondo, delle sue bellezze e dei suoi lati oscuri. Esplorando il contemporaneo, l'artista cerca i segni ricorrenti delle strutture proprie del convivere, del produrre, dell’agire e dell’ordinare il mondo. La mostra Andreas Gursky. Visual Spaces of Today, la prima grande antologica in Italia dell’artista tedesco che copre oltre quarant’anni di attività, segna l’inizio della celebrazione di due ricorrenze: i 100 anni dell’impresa G.D e i 10 anni di Fondazione MAST.

Il fotografo tedesco viaggia ispirato da un motivo, una situazione, una storia di cui ha sentito parlare. Dopo un’attenta disamina sceglie i suoi soggetti tra i siti di produzione dell’industria contemporanea: centri di movimentazione delle merci, allestimenti di beni di consumo, banche o borse, “hub di transito” – alberghi, porti, aeroporti –, l’industria del tempo libero, quella agroalimentare, le sedi della politica e i templi dell‘arte.

In antitesi rispetto alla fotografia classica, tuttavia, Andreas Gursky persegue un obiettivo diverso: si reca sì in questi luoghi specifici, ma non cerca tanto di individuare un motivo da ingrandire a dismisura, quanto piuttosto di rivelare sovrastrutture e retroscena di eventi e dinamiche sociali. Ne risultano delle sintesi visive composte da una moltitudine di dettagli dalla forte valenza simbolica che non svelano mai completamente il loro significato descrittivo.

Ovviamente Gursky fotografa i luoghi contemporanei caratteristici di una società dinamica e globale improntata al capitalismo finanziario, ma oggi come ieri mira sempre a dilatare ciò che viene fissato nel tempo e nel luogo.

“Non mi interessa l’individuo ma la specie umana e il suo ambiente.”