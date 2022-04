Angelo Branduardi: "Il Cammino dell'Anima"

Giovedì 1 dicembre Angelo Branduardi live al Teatro Duse con il tour " Il Cammino dell'Anima".

"Il cammino dell’anima" è il titolo del nuovo lavoro discografico di Angelo Branduardi che uscirà il prossimo 4 ottobre. Il nuovo disco arriverà sei anni dopo il precedente “Il rovo e la rosa – Ballate d’amore e morte” (pubblicato nel 2013) e racconterà in musica l’opera visionaria di Hildegarde von Bingen, monaca reclusa secondo la regola di San Benedetto e poi badessa di Bingen.

In occasione del suo settantesimo compleanno, nel 2020 Branduardi pubblicherà una trilogia in vinile che proporrà “Futuro antico”, “L’infinitamente piccolo” e il nuovo lavoro di prossima uscita “Il cammino dell’anima”. “La musica è nata con la religione, con lo sciamano che faceva da tramite tra l’uomo e Dio. Per Hildegarde von Bingen la musica è la forma più alta dell’attività umana, quella che meglio riflette l’ineffabile suono delle sfere celesti.”

L’artista riporterà sul palco quel mondo musicale e creativo che, attingendo dalle leggende popolari e ai suoni del passato, lo ha reso unico sulla scena musicale italiana e internazionale.Prepariamoci dunque ad un live travolgente che regalerà al pubblico una serata indimenticabile.