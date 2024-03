Angelo Duro in "Sono cambiato"

Domenica 10 marzo 2024 Angelo Duro in scena al Teatro Celebrazioni con lo spettacolo "Sono cambiato".

Angelo Duro torna in scena con il suo spettacolo Sono cambiato. Adesso (è scritto anche a caratteri cubitali sul manifesto) fa sapere di essere cambiato, di non essere più quello di prima. E qui vengono mille dubbi. In che senso sarà cambiato? Non sarà più scontroso, irriverente e polemico come prima? Sarà diventato più buono? Lo vedremo finalmente sorridere? I dubbi sono tanti anche perché da uno come lui non sai mai cosa aspettarsi. Di certo la notizia di questo suo cambiamento ha aumentato la vostra curiosità, e adesso non aspettate altro che vederlo in scena nel suo spettacolo.