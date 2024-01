Angelo Pintus in "Una brutta persona"

Dal 25 al 28 gennaio 2024 Angelo Pintus in scena al TeatroEuropauditorium con lo spettacolo "Una brutta persona".

In questi anni Angelo Pintus ha confermato di appartenere alla ristrettissima cerchia di one man show che si sono esibiti in spazi importati come il Teatro Antico di Taormina e l’Arena di Verona. Nonostante ciò, l’artista resta, e soprattutto vuole restare, un assiduo frequentatore dei palcoscenici dei teatri in Italia e non solo. Dopo lo straordinario successo ottenuto con Destinati all’estinzione, Non è come sembra e Bau, Pintus torna in scena con il suo nuovo spettacolo, "Una brutta persona".