Animacja: giornate con l’animazione polacca

L’animazione è uno dei fiori all’occhiello del cinema polacco, che in questo campo ha raggiunto livelli altissimi a livello internazionale fin dagli anni ’50, come dimostra il focus che riserveremo nei giorni prossimi. Il festival inizia, quindi, con un ricco omaggio non-stop al cinema d’animazione con due imperdibili appuntamenti. Il primo è la proiezione di tredici cortometraggi (della durata tra i 4 e i 12 minuti) realizzati nel 2023: quasi un fermo immagine della situazione del nuovo cinema d’animazione polacco negli ultimi mesi.

Il secondo appuntamento, dopo l’appetitosa abbuffata di cortometraggi, è con un classico degli ultimi anni, Kill it and leave this town di Mariusz Wilczy?ski, che è costato all’autore un lavoro lungo 12 anni. Si tratta, infatti, di un viaggio nei ricordi che legano Wilczy?ski alla città natale e agli affetti perduti, frantumati in frammenti calati in un’atmosfera dolente e commossa. Gli stessi tratti grafici sono labili come le tracce di memoria: scarabocchi infantili o reminescenze alla Topor che danno vita a una sorta di horror proustiano, in scene grottesche fino a una conclusione di grande emozione. A Wilczy?ski, vincitore di prestigiosi premi internazionali, il MoMa di New York ha dedicato una retrospettiva nel 2007.





ore 21.30: Kill it and leave this town (Zabij to i wyjed? z tego miasta) di Mariusz Wilczy?ski (2019, 88’)