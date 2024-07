"Animacja giornate con l’animazione polacca (2)"

Una straordinaria occasione: quella di vedere i capolavori del cinema d’animazione polacco del secolo scorso, in una panoramica cronologica entusiasmante, dal 1958 al 1986, firmati dai più grandi nomi di questo genere, da Jan Lenica a Zbigniew Rybczy?ski. Sono 12 cortometraggi (durata tra i 4 e 14 minuti) che lasciano senza fiato, e che sono stati spesso pietre miliari nel loro campo.



Si inizia con Dom / House di Walerian Borowczyk e Jan Lenica (1958), ispirato alle avanguardie francesi degli anni ’20, con una felicità inventiva unica. Il corto è l’ultimo che vede insieme i due artisti: il primo indagherà poi l’erotismo in successi come Racconti immorali, La bestia, Interno di un convento; il secondo proseguirà nell’animazione, trasferendosi poi in Francia. È suo, infatti, il secondo corto del programma: Labirynt / Labyrinth (1961).



Czerwone i czarne / Red and Black (1963) vede l’autore Witold Giersz, uno dei nomi più importanti dell’animazione, utilizzare la tecnica della pittura direttamente nella pellicola. Wszystko jest liczb? / Everything Is a Number (1966), premiato come miglior debutto al festival di Oberhausen, ci presenta l’autore Stefan Schabenbeck, rappresentante della corrente più concettuale della seconda ondata di animatori polacchi. Hobby (1968) di Daniel Szczechura, intercetta l’epoca delle proteste contro i totalitarismi, utilizzando tra l’altro una tecnica che unisce il disegno al collage. Straordinariamente emozionante è Apel / The Roll-Call (1970), un horror in bianco e nero dentro un lager, opera di Ryszard Czeka?a. A seguire, Droga / Road (1971), parabola sull’indecisione, firmata da Miros?aw Kijowicz, altro esponente dell’ondata filosofica della seconda generazione. Il divertente Jak dzia?a jamniczek / How a Sausage Dog Works (1971) mette in luce l’arte di Julian Józef Antonisz, prematuramente scomparso. Il pluripremiato Refleksy / Reflections (1979) è firmato da Jerzy Kucia, nome di punta del cinema d’animazione polacco.



Tango (1980) è una pietra miliare – davvero irrinunciabile – per l’invenzione folgorante e ipnotica dell’animazione, che valse nientemeno che il Premio Oscar al regista Zbigniew Rybczy?ski, che dopo l’importante affermazione si trasferì negli Usa diventando “il papa della videoarte”. Con ?agodna / A Gentle Spirit (1985) entriamo in modo suggestivo nella storia di Dostoevskij, grazie a Piotr Duma?a, prestigioso esponente della terza generazione di animatori polacchi, e impegnato nell’evocazione delle atmosfere dei grandi narratori. Infine, Ze ?wiat?em / With a Light (1986), una sorta di pastiche dell’America underground degli anni 60, realizzato da Aleksander Sroczy?ski e Janusz Paszek.



