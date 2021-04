Anna Rosati: "Cattedrali urbane"

Cattedrali Urbane di Anna Rosati

A cura di Azzurra Immediato

Inizio mostra, mercoledì 21 aprile 2021 alle ore 18.

GALLERIA B4, Via Vinazzetti 4/b, (zona universitaria) Bologna.

Fino al sabato 29 maggio, mar-sab, 17-20.

Ingresso libero, oppure su appuntamento.



‘Cattedrali Urbane’ di Anna Rosati indaga lo spazio della città, inteso come non luogo metaforico ove sono racchiusi elementi dall’identità sì definita da tradursi in tópoi concettuali, ripensati, trasformati, ripetuti mantenendo la propria unicità e mostrando le infinite possibilità di mutamento emblematico. L’artista agisce secondo i dettami di una ‘educazione sentimentale all’immagine’, in cui prospettive e visioni suggeriscono e si fondono per affezione o ‘invenzione’ nell’istante epifanico di rigenerazione visuale.

Cattedrali Urbane è allegoria della memoria, è un codice, è un archivio di effimera essenza che tenta, riuscendovi, di tracciare le coordinate di un tempo che non tornerà e che nella bellezza della creazione e della sua conversione trova ragion d’essere e di mutare così come muta l’anima, come mutano i sentimenti.

www.galleriab4.it