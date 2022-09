Anna Scutari: "Lasciarsi incantare" (la mostra)

"I fiori mi incantano, catturano la mia attenzione, più li osservo e più colgo particolari inaspettati. Studio come riflettono la luce e come in essi aspetto e colori mutano al variare delle ore del giorno. Provo a concentrarmi solo sulla forma e sulle sfumature da dipingere per cercare una sintesi e un ordine nell’infinita e quasi caotica varietà di tonalità e dettagli. Concentrandomi in questa ricerca sull’immagine mi rendo conto che il pensiero esclude tutto il resto e si astrae dalla realtà circostante.

Rimangono le sensazioni e lo stato d’animo più intimi che con il mio lavoro cerco di esprimere".

ANNA SCUTARI

LASCIARSI INCANTARE



Inaugurazione giovedì 15 settembre 2022 alle ore 18.

GALLERIA B4, Via Vinazzetti 4/b, (zona universitaria), Bologna.

Fino al mercoledì 12 ottobre, mar–sab, 17-20.

Ingresso libero, oppure su appuntamento.



(Lasciarsi incantare, (particolare), 120 x 100, olio su tela, 2014)