41° anniversario della strage alla stazione di Bologna: le iniziative per nella giornata del 2 agosto

Le celebrazioni per il 41°anniversario della strage della stazione di Bologna sono cominciati a giugno, ma per il 2 agosto sono tante le iniziative commemorative.

Ecco il programma della giornata:

Lunedì 2 agosto ore 6.30 - 8.30 – Parco della Montagnola, Bologna

Arrivo delle staffette Podistiche “Per non dimenticare”

Partite il 30 luglio da Milano, attraverso Brescia e accolte in numerosi altri Comuni lungo il percorso per ricordare le stragi di Milano - Piazza Fontana, Brescia - Piazza della Loggia e della stazione di Bologna, si uniranno a Brescia alla staffetta in bicicletta paciclica “Pedalata di impegno civile” per arrivare insieme il 2 agosto mattina in Montagnola a Bologna e partecipare alle commemorazioni del 41° anniversario.

Lunedì 2 agosto ore 8 - 13 - Stazione centrale di Bologna, Piazza Medaglie d’Oro, stand Poste Italiane

Annullo filatelico speciale. L’annullo realizzato da Poste Italiane nella sua versione esecutiva per commemorare il 41° anniversario della strage è stato creato sulla base del bozzetto presentato attraverso il Concorso “...Un attimo vent’anni”. Il concorso, ideato e gestito dall’Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage della Stazione di Bologna del 2 Agosto 1980, è infatti finalizzato alla presentazione dei bozzetti per l’emissione del francobollo, della cartolina e del foglietto erinnofilo.

Quest'anno, a causa dello svolgimento delle lezioni in DAD in seguito al Covid-19, non è stato possibile coinvolgere le scuole secondarie di primo e secondo grado; sono quindi state coinvolte varie Accademie di Belle Arti: 21 statali italiane, 18 private, 36 straniere. Hanno risposto 56 accademie di cui 3 straniere (2 francesi ed 1 austriaca) per un totale di 108 elaborati.

Sono tutti "lavori di gruppo", quindi, non essendo riconducibili a singoli, nell’ambito delle premiazioni o menzioni verrà indicata l'accademia di provenienza.

Il progetto selezionato per il francobollo erinnofilo è tra quelli presentati dall'Accademia Santa Giulia di Brescia.

La cartolina è un progetto dell'Accademia di Belle Arti di Urbino

L'annullo è uno degli elaborati dell'Accademia di Ravenna.

Lunedì 2 agosto ore 8.30 – Cortile d’onore di Palazzo d'Accursio, Piazza Maggiore 6, Bologna

Il Sindaco incontra i familiari delle vittime della Strage della Stazione di Bologna insieme alle massime Autorità.

Lunedì 2 agosto ore 9.15 - Piazza Nettuno, Bologna

Concentramento e partenza del corteo

Il corteo sarà aperto dall’autobus 37, restaurato e messo a disposizione da Tper a cui si aggiunge la autogru Cristianini e 4 taxi elettrici di Cotabo. Il percorso fino alla Stazione Centrale è tracciato dall’installazione dei “Sampietrini della memoria”.

Lunedì 2 agosto ore 10.10 - Stazione centrale di Bologna, Piazza Medaglie d’Oro

Intervento del presidente dell'Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage della Stazione di Bologna del 2 Agosto 1980, Paolo Bolognesi.

ore 10.25 Triplice fischio del treno e minuto di silenzio in memoria delle vittime.

Conclude il Sindaco di Bologna e della Città metropolitana Virginio Merola.

Lunedì 2 agosto ore 10.25

Pubblicazione dell’evento social “40 anni, una voce” dedicato alle vittime, a cura della Regione Emilia-Romagna, del Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale dell’Assemblea Legislativa - Regione Emilia-Romagna in collaborazione con l’Associazione dei familiari.

Racconti, testimonianze, letture, contributi musicali per narrare, oltre ad alcuni particolari della strage del 2 agosto 1980, la storia dell’Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage, che quest’anno ricorda i 40 anni della sua nascita.



Lunedì 2 agosto ore 10.50 - Stazione centrale di Bologna, Piazza Medaglie d’Oro - Primo binario

Deposizione di corone al cippo che ricorda il sacrificio del ferroviere Silver Sirotti deceduto nella strage del treno Italicus.



Lunedì 2 agosto ore 11.15 - Stazione centrale di Bologna, Piazza Medaglie d’Oro - Piazzale Est

Partenza del treno straordinario per San Benedetto Val di Sambro.

Deposizione di corone e benedizione alle lapidi che ricordano le vittime degli attentati ai treni Italicus e 904 Napoli-Milano.

Interventi del Sindaco di San Benedetto Val di Sambro Alessandro Santoni, della presidente dell'Associazione Familiari Strage Treno 904 Napoli – Milano Rosaria Manzo e di un Consigliere delegato della Città metropolitana di Bologna.



Lunedì 2 agosto ore 11.15 - Chiesa di San Benedetto, via dell’Indipendenza 64, Bologna

Santa Messa – celebra S.Em. Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna.



Lunedì 2 agosto ore 11.15 - Liceo Sabin - via G. Matteotti 7 – Bologna

Lunedì 2 agosto ore 11.30 – sede CO.TA.BO., via Stalingrado 61, Bologna

Deposizione di corone al monumento in ricordo dei tassisti deceduti il 2 agosto 1980

Intervento del presidente CO.TA.BO. Riccardo Carboni e delle autorità presenti.



Lunedì 2 agosto ore 11.45 presso il sottopasso alta velocità di via del Triumvirato

Inaugurazione del murale sulla memoria della strage del 2 agosto 1980 realizzato da Emanuele Zucchini e Alberto Landolfa nell'ambito di un patto di collaborazione del Quartiere Borgo Panigale-Reno con l'associazione A tutta Birra. Partecipa il presidente del Quartiere Borgo Panigale-Reno, Vincenzo Naldi. Nel luogo dell'inaugurazione sarà portato anche l'autobus 37, restaurato e messo a disposizione da Tper, uno dei simboli della memoria della strage.



Lunedì 2 agosto ore 12.30 - atrio universitario Facoltà di Lettere via San Francesco 22 - Verona

Inaugurazione del murale commemorativo dedicato a Davide Caprioli - vittima della strage.



Lunedì 2 agosto ore 19 - 23 - Villa d’Aiano, Comune di Castel d’Aiano

Nell’ambito della rassegna “Crinali 21”, camminata notturna nel bosco in ricordo della strage e delle vittime con letture dedicate - a cura della Compagnia Teatrale Non Solo Ragionieri.

Per info e prenotazioni:

https://www.crinalibologna.it/it/eventi-crinali/306320/Crinali---Teatro-a-Villa-d-Aiano

Lunedì 2 agosto ore 16.30 - Campo sportivo - via Montesole 391 - Ceretolo, Casalecchio di Reno

“Lo sport ricorda”

Lunedì 2 agosto ore 17.45 - giardino del Centro Civico Borgatti, via Marco Polo 51 - Bologna

“L'esempio lungo 40 anni” dell'Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage della Stazione di Bologna del 2 Agosto 1980.

Incontro della Biblioteca Lame - Cesare Malservisi con Miriam Ridolfi e un rappresentante dell'Associazione 2 agosto 1980.

Letture di Donatella Allegro e intermezzi musicali de “I Mulini a vento”.

In collaborazione con la Biblioteca Casa di Khaoula, Corticella - Luigi Fabbri, il quartiere Navile, l'Associazione 2 agosto 1980, Casa Gialla e ANPI Lame.



Lunedì 2 agosto ore 20.30 - Parco 2 Agosto, San Lazzaro di Savena

A distanza di 41 anni dal 2 agosto 1980, anche quest'anno il Comune di San Lazzaro di Savena organizza una serata in memoria dell'evento con la partecipazione dei protagonisti del soccorso e della sicurezza e dei cittadini. Il programma della serata prevede un momento istituzionale alla presenza della Sindaca e delle forze dell'ordine alle 20.30 nel Parco 2 Agosto al cospetto dell'autogru che, nel 1980, effettuò gli interventi di soccorso alla popolazione, collocata nel Parco 2 Agosto e in esposizione per la cittadinanza.



Lunedì 2 agosto ore 21 - Parco Ferrari - spazio Orange 182, via San Faustino 182 - Modena

“Bologna, 2 agosto 1980. Storia di una Bomba: la vita delle vittime”

Serata dedicata al ricordo della strage con la partecipazione dei narratori del “Cantiere 2 agosto”. Narrazioni a cura del “Cantiere di narrazione popolare 2 agosto” (Istituto storico di Modena)



Lunedì 2 agosto ore 21.15 - Piazza Maggiore - Bologna

Concorso Internazionale di composizione “2 agosto” - 27a edizione, dedicato a partiture per orchestra.

Orchestra del Teatro Comunale di Bologna

Direttore d’orchestra: Marco Angius

Programma:

“Nelle pieghe” di Francesco Vitucci (Italia) – primo premio

“Fluo” di Cesare Rolli (Italia) – secondo premio

“Pezzetti di nebbia” di Krystian Ne?cior (Polonia) – terzo premio

A seguire “Orpheus”, omaggio a Igor Stravinsky (1882-1971) a 50 anni dalla morte.

Il concerto sarà trasmesso in diretta su Rai 5 e Rai Radio 3.